Incroyable ! Enzo change la couche de sa fille Louana, 11 mois, pour la première fois  

Pour faire suite aux recommandations de Super Nanny, Enzo a décidé de passer plus de temps avec ses enfants. Il organise alors un atelier cuisine où, avec l'aide Davide, Luccia et Louana, il prépare une délicieuse pizza. Cette dernière, enfournée, dégage d'ores et déjà de magnifiques effluves. Mais du côté de la couche de Louana, une tout autre senteur se profile... Et elle est à mille lieues d'être connotée à la rose. Enzo change sa fille de 11 mois pour la première fois. Il s'en sort avec brio. Super Nanny en est ravie. Regardez ! — Extrait du programme « Super Nanny » diffusé samedi 22 avril sur TF1, à (re)voir sur TF1.