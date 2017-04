Inédit ! Samedi 22 avril à 16h05 sur TF1, Super Nanny face à un papa macho et une maman à crans #Ambiance  

Sylvie, notre Super Nanny, vous donne rendez-vous samedi 22 avril à 16h05 sur TF1. Et pour sa prochaine mission, elle vient en aide à Christie, une jeune maman totalement dépassée par le comportement de ses deux aînés. Insolents et bagarreurs, ils n’en font qu’à leur tête à la maison… comme à l’extérieur. À court de solutions, cette maman aimerait pouvoir compter sur l’aide de son mari. Malheureusement, c’est loin d’être le cas. Ce dernier est démissionnaire et n’assiste absolument pas sa femme. Super Nanny parviendra-t-elle à sauver cette famille ?