La phrase de trop  

Laetitia prépare le déjeuner et Alban semble très impatient de connaître le menu. Et aujourd’hui, c’est choux de Bruxelles, un plat qui, à en croire sa réaction, ne lui suffira pas. « Ce n’est pas assez pour mon c** » lance alors le petit dernier de la famille. Sa maman le sanctionne, mais peine à se faire respecter, Alban n’en fait qu’à sa tête. C’en est trop pour Super Nanny qui intervient avec panache et ça ne rigole pas ! — Extrait de l’émission « Super Nanny » diffusée samedi 6 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.