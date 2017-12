Les résolutions de Super Nanny pour la nouvelle année !

En exclusivité sur MYTF1, Super Nanny vous propose des petits conseils pour passer d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. 2017 se finit pour laisser place à une nouvelle année ! Super Nanny vous conseille de laisser les enfants se coucher un peu plus tard le soir du 31. C'est une soirée spéciale et ils aiment participer aux festivités de fin d'année. Partagez des bons moments avec eux en faisant de l'autodérision, déguisez-vous, dansez, chantez.. la fête en sera meilleure ! Pour la nouvelle année, le rire et le sourire sont de rigueur ! Super Nanny vous souhaite une excellente année 2018 pleine de bonheure avec vos enfants et votre famille. Partagez de bons moments tous ensemble. Retrouvez bientôt Super Nanny sur MYTF1.