Samedi 27 mai à 16h05, Super Nanny verra double  

Samedi dans Super Nanny : maman de deux paires de jumeaux, Sophie les habille depuis toujours à l’identique, des chaussettes au tee-shirt ! Une habitude proscrite par tous les spécialistes mais qui donne surtout un vrai surcroît de travail à la jeune maman, déjà épuisée par les cris incessants de ses enfants et les crises à répétition. Appuyée par son compagnon Samuel, Sophie sait qu’elle doit mettre fin à ce rituel. D’autant qu’à seulement 3 ans, Noémie, la plus turbulente de ses jumelles, exprime très clairement sa volonté de se différencier de sa sœur, Maëlys. Le défi pour Super Nanny : aider Sophie à différencier ses deux paires de jumeaux et aider les jeunes parents à imposer leur autorité.