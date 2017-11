Jessica va bientôt se marier avec Anthony. Mais jusque-là, elle n'a pas eu le temps de faire ses essayages de robe de mariée ! POur Super Nanny, il est grand temps d'aller à la boutique de robes. Super Nanny emmène Jessica et ses trois enfants pour aller essayer des robes de mariée dans le plus grand calme. Dessins pour les petits et participation au choix de la robe. Extrait de Super Nanny du 25 novembre à 16h05 sur TF1.