Super Nanny du 6 mai 2017 - Marin et hôtesse de l'air : nos enfants nous font payer nos absences  

Benoît et Laëtitia exercent tous les deux des métiers qui les tiennent éloignés de leur foyer plusieurs semaines, voire plusieurs mois par an : il est marin, elle est hôtesse de l’air. Rares sont donc les moments où leurs quatre enfants peuvent bénéficier de la présence à la maison de leurs deux parents et ils en profitent ! Entre l’insolence des aînées et les caprices du petit dernier, l’ambiance est de plus en plus tendue dans la famille et les parents ne savent plus comment s’y prendre pour rétablir l’harmonie. Le défi pour Super Nanny : aider Benoît et Laëtitia à se faire respecter par leurs enfants, malgré leurs absences répétées.