Super Nanny - La famille d'adolescents  

Débordés par leurs enfants, ces parents ne savent plus quoi faire pour retrouver leur autorité et l'harmonie au sein de leur foyer. Au bord de la crise, Sylvie, la nouvelle SUPER NANNY va leur venir en aide en s'intégrant à leur famille pendant une semaine. Après une phase d'observation, cette nurse de choc aide ces parents et leurs enfants à construire de nouvelles bases pour un quotidien familial plus serein et plus heureux où chacun trouve sa place. Cette semaine, Sylvie se rend dans le Nord Pas de Calais chez Jennifer, 29 ans et Anthony, 34 ans. Le couple est parent de 3 enfants, Enzo 10 ans, Clara 8 ans, et Kendra, 4 ans. La petite Kendra mène la vie dure à ses parents, caprices et crises à répétitions rythment le quotidien de la famille. Résultat, les parents ne s'occupent que d'elle et délaissent les deux autres enfants. Enzo, l'ainé s'est donc réfugié dans les jeux vidéo, une occupation devenue au fil du temps une véritable addiction. Le jeune garçon de 10 ans joue plus de 5 heures par jour à des jeux extrêmement violents et interdit aux mineurs. Clara, quant à elle, ne trouve pas sa place, timide et effacée, elle réclame l'attention de ses parents qui sacrifient systématiquement ses besoins pour ceux de Kendra , la cadette de la fratrie. Sylvie va aider ces parents à établir de nouvelles règles de vie pour tenter de retrouver l'équilibre au sein de la famille.