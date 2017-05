Super Nanny - La famille éclatée  

Erika 32 ans, mère au foyer et Vincent 32 ans sont les parents de deux petites filles : Sarah 4 ans et demi, Noémie 3 ans et d'un petit garçon, Nathan 7 mois. Noémie et Sarah sont deux tornades, crises et caprices à répétition épuise la maman qui est seule pour gérer la maison et les enfants. Seule, car le papa explique en toute honnêteté qu'il ne s'occupe pas de ses enfants, qu'il ne veut pas se forcer et qu'il est souvent fatigué en rentrant du travail. Erika est à bout de nerfs, elle n'a plus de temps pour elle ni pour s'occuper de son fils de 7 mois.