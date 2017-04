Super Nanny - J'ai tout cédé à ma fille aînée, aujourd'hui c'est toute la famille qui trinque !  

Sandra était déjà maman d'une petite Léa, âgée de 2 ans, quand elle s'est mariée avec Cyril. Un nouveau compagnon que la petite, habituée à être le seul centre d'attention de sa mère, n'a jamais vraiment accepté. Aujourd'hui, alors que le couple a eu trois autres enfants, la relation entre Léa et son beau-père est de plus en plus explosive et rejaillit sur toute la famille. D'autant que face aux cris et aux larmes, Sandra et Cyril n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'attitude à adopter. Le défi pour Super Nanny : Apaiser la relation entre Léa et son beau-père, et ramener le calme dans la famille.