Super Nanny - Je ne veux pas laisser mes enfants grandir !  

Super Nanny a rendez-vous à Lorient, en Bretagne, dans une famille où rien ne va plus. Très impulsive et en manque total de repères, Céline, la maman, ne sait plus comment se faire respecter de ses quatre fils, âgés de 2 à 11 ans. Une situation que Thibault, le papa, subit lui aussi. Fatigué par les conflits, il a beaucoup de mal à trouver sa place de père. Sylvie, la Super Nanny, a été appelée à la rescousse. Elle a dix jours pour ressouder cette famille. Son but : que parents et enfants communiquent autrement que par les cris. Céline retrouvera-t-elle la confiance perdue en ses enfants ? Thibault parviendra-t-il à s'imposer ? Cette famille arrivera-t-elle à vivre sereinement ? C'est le nouveau défi qui attend Super Nanny.