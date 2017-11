Super Nanny : Où t'es, papa où t'es ?

Depuis un an, Laëtitia s’occupe seule de ses trois enfants, du lundi au vendredi. Pour raisons professionnelles Jérôme, son mari, ne rentre en effet à la maison que le week-end. Une situation que la maman vit de plus en plus mal, car seule elle n’arrive pas du tout à les gérer les enfants. Entre eux et leur mère, les relations sont très tendues, particulièrement avec Maëlys, l’aînée de la famille, qui ne cesse de défier sa mère. Le défi pour Super Nanny : aider la maman à gérer ses trois enfants quand son mari est absent. Venez suivre les nouvelles aventures inédites de Super Nanny, ce samedi sur TF1 dès 16h05 !