Super Nanny - Papa, maman, mamie : 3 adultes à la maison mais aucune autorité  

Dans la famille de Laurie et Sébastien, trois générations vivent sous le même toit, puisque le couple a trois enfants et qu’Eliane, la maman de Laurie, est venue s’installer chez eux il y a un an, pour raisons de santé. Pour autant, aucun de ces trois adultes n’arrive à se faire obéir des enfants... Mélina, l’aînée de la famille, est dans le refus permanent, tandis que sa cadette, Candice, multiplie les caprices. Face à elles, Sébastien est un papa copain sans autorité et Laurie une maman à bout de nerfs qui crie toute la journée. Au milieu de ce capharnaüm, mamie Eliane a bien du mal elle aussi à se faire respecter de ses petits-enfants. Le défi pour Super Nanny : Aider ces trois adultes à se faire respecter des enfants et faire baisser le niveau sonore à la maison.