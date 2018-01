Super Nanny - Papa trop sévère, aidez-moi à renouer le lien avec mes enfants !

Véritable sergent-chef au sein de son foyer, Patrice ne sait pas communiquer avec ses enfants autrement qu'en criant. A tel point qu'aujourd'hui, le lien est totalement rompu avec ses trois aînés qui ne supportent plus cette ambiance. De son côté, Stéfany, la maman, épuisée de devoir faire le tampon entre son mari et ses enfants, a peur de les voir tourner définitivement le dos à leur père et ne supporte plus de voir sa famille se déchirer. Le défi pour Super Nanny : adoucir ce papa trop autoritaire et renouer le lien entre lui et ses enfants.