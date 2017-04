Super Nanny - Au secours, nos quatre fils ne se considèrent pas comme des frères !  

Parents de quatre garçons, âgés de 11 à 2 ans, Cyril et Fallon les qualifient eux-mêmes de "tornades" ! Et pour cause : ils passent leurs journées à retourner toute la maison, à se bagarrer et à s’insulter. Jaloux les uns des autres, les quatre petits garçons n’ont aucune complicité et leurs parents ne savent plus comment les contrôler. Epuisée par l’ambiance familiale, Fallon, la maman, reconnaît qu’elle ne supporte plus ses enfants, et notamment ses deux cadets, Gaëtan et Chris, les plus difficiles.Le défi pour Super Nanny : ramener l’harmonie dans cette famille, notamment entre les quatre frères.