Arielle Kebbel bientôt dans une nouvelle série de vampires

Arielle Kebbel n’en a pas terminé avec les histoires de vampires. Le site TV Guide révèle en effet que la jolie blonde a signé pour un rôle dans Midnight, Texas, la nouvelle série fantastique de NBC qui sera diffusée au Etats-Unis à partir du mois de juillet. Elle y incarnera Olivia Charity, une tueuse à gages au passé plutôt sombre.

Midnight, Texas est tiré de la série de livres du même nom écrite par Charlaine Harris, l’auteur de la saga littéraire True Blood, déjà adaptée avec succès sur le petit écran. Le rôle principal y est tenu par François Arnaud qu’on avait pu apercevoir sur TF1 dans la série Blindspot où il interprétait Oscar. L’action est située dans une ville où vampires, sorcières et esprits côtoient les humains.

Alors qu’elle vient tout juste de dire adieu au personnage de Lexi dans Vampire Diaries dont la huitième et dernière saison a été diffusée aux Etats-Unis, Arielle Kebbel a confié lors d’une conférence de presse qu’elle avait emporté un peu de son précédent personnage avec elle.

« J’ai l’impression d’avoir énormément appris de Lexi, explique-t-elle. Je pense que, d’une certaine manière, Olivia est une Lexi en plus âgée. Elle est un peu mon hommage à lexi. Elle a sa propre personnalité mais il est clair que j’ai mis un peu de Lexi en elle. » Une manière de faire vivre encore un peu l’un des personnages les plus attachants de Vampire Diaries.









