Candice King Accola a fêté dignement ses 30 ans

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Fêter sa trentième année est toujours une étape décisive et importante dans une vie. Il était donc impossible pour Candice King Accola, révélée dans la série télévisée The Vampire Diaries, de rater l’occasion de célébrer ses 30 ans. Et la belle a vécu plusieurs jours riches en surprises. En effet, elle a souhaité s’envoler vers Denver aux Etats-Unis avec son compagnon Joe King – l’un des membres du groupe américain The Fray – pour goûter aux meilleures grillades de la ville dans le restaurant Quality Italian. Elle a ensuite rejoint ses parents, avant de s’octroyer une virée entre filles dans la ville du « péché ». Au programme, soirées déjantées, pool party et découverte de Las Vegas. Durant ce séjour, elle a aussi retrouvé une ancienne collègue de The Vampire Diaries, Kayla Ewell, alias Vicki Donovan.

Comme en témoignent les clichés postés par Candice King Accola, l’héroïne du jour était ravie de ces quelques jours festifs, afin d’entamer aux mieux ses 30 ans : « La nuit la plus épique, j’ai encore le sourire jusqu’aux oreilles », a-t-elle écrit dans un message accompagné des photos de son gâteau d’anniversaire.

Toujours très amoureuse – et maman comblée – Candice King Accola n’a pas oublié de rendre hommage à son compagnon dans un adorable commentaire : « Tu es l’homme le plus drôle, le plus romantique, le plus formidable et le plus sexy. Je suis sans cesse en train de me dire que je suis honorée de t’avoir épousée. Je t’aime avec tout mon cœur. Merci d’avoir planifié ce week-end pour mon anniversaire. » C’est beau l’amour !













@josekingseco You are the most fun, romantic, amazing, sexy man and I am constantly reminded of how honored I am to be married to you. I love you with my whole heart. Thank you for planning the most amazing Birthday Weekend of my life! Cin cin to the next decade! #mypigeon #kingforthewin #pieceofcandy #ohhey30 Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 21 Mai 2017 à 14h12 PDT





Regram @cammymumu heading to @thecliquelv for #pieceofcandy #adulting #30 📸 @k__rho Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 20 Mai 2017 à 1h16 PDT





La saison 7 de The Vampire Diaries est diffusée sur NT1