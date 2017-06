Candice King, ses vacances de rêve au Mexique

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Avant de reprendre le chemin des studios de tournage, Candice King qui interprète le personnage de Caroline Forbes dans la série Vampire Diaries, s’est offert quelques jours de congés avec toute sa famille dans un endroit paradisiaque. Les fans le savent, l’actrice et jeune maman partage très régulièrement des photos de sa carrière et de son quotidien avec ses 5,2 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Depuis 3 jours, elle poste de magnifiques photos de son voyage au Mexique sur l’île paradisiaque d’ Islas Marietas. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces clichés font littéralement rêver.



Au programme de Candice King : plage, farniente en famille, visite, bain de mer. La star de la série Vampire Diaries a décidé de tout partager avec ses fans. Et comme on pouvait s’y attendre ses clichés ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si bien sûr les fans de l’actrice n’ont pu que s’émerveiller des magnifiques clichés qu’elle a posté, ils ont également posté de nombreux compliments pour féliciter la jeune femme d’avoir une famille si magnifique. Candice King a eu du mal à quitter ce paysage de rêve comme on peut le voir dans son dernier post, et ses fans ont sans aucun doute compris pourquoi. On a désormais hâte de découvrir sur quels nouveaux projets va travailler Candice King pour la rentrée.





Turning into a mermaid this week...if anyone needs to contact me please send messages in a bottle ✌️🐚🐬☀️🌊 @fspuntamita Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 8 Juin 2017 à 10h02 PDT





If she's a bird, he's a bird ❤️ Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 8 Juin 2017 à 17h12 PDT





Last day in paradise...wishing we could jump on a boat and swim into The Marieta Islands one last time @josekingseco Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 10 Juin 2017 à 8h33 PDT





Missing @fspuntamita already ✌️🌊 Goodbye paradise! #fspuntamita #takemeback #tannedtwins #sunburnedmomma Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 11 Juin 2017 à 18h46 PDT