Claire Holt est heureuse de vous présenter son père

Très active sur les réseaux sociaux, Claire Holt partage régulièrement son quotidien avec ses nombreux abonnés. Et ce week-end, l’actrice a souhaité publier un cliché avec son père. Un joli moment de complicité entre père et fille.

Malgré son emploi du temps chargé, Claire Holt peut compter sur le soutien de sa famille. Ses proches tiennent une place importante dans le cœur de l’actrice. Et cette dernière n’hésite jamais à partager des clichés de ses retrouvailles avec ses nombreux abonnés – elle est suivie par plus de 3 millions d’internautes sur Instagram. Il y a trois jours, Claire Holt a ainsi partagé une nouvelle photo avec son père, John Holt : « Welcome to LA papa », a-t-elle écrit. Très fière de son paternel, Claire Holt souhaitait même poursuivre le même métier que ce dernier : être médecin. Mais c’est finalement sur le petit écran que la belle a finalement débuté sa voie professionnelle.

Cet adorable cliché a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : « Vous êtes trop mignons », peut-on lire à plusieurs reprises. « Jolie photo, je sais maintenant d’où vient ton sourire », a ajouté un autre abonné.

Ce n’est pas la première fois que Claire Holt poste des clichés de famille. Elle a ainsi partagé de vieilles photos d’enfance avec ses sœurs et son frère, Madeline, Rachel et David Holt mais aussi avec son compagnon, Matt Kaplan, un célèbre producteur américain. Le couple s’est d’ailleurs marié le 29 avril dernier à Montecito en Californie.





Welcome to LA papa 💕 Une publication partagée par Claire Holt (@claireholt) le 28 Avril 2017 à 12h33 PDT

