Claire Holt (Rebekah), très bien entourée pour sa nouvelle série

Certes, Claire Holt n’est plus apparue dans Vampire Diaries depuis la saison 5. Mais son personnage de Rebekah Mikaelson et ceux de ses frères, Klaus (Joseph Morgan) ou encore Elijah (Daniel Gillies) ont tellement marqué les esprits et les fans qu’ils ont eu le droit à une série centré sur eux, à savoir The Originals. Et là pour le coup, elle continue de faire des apparitions dans ce spin-off qui en est à sa quatrième saison.

Cependant, il se peut que sa présence se fasse encore plus rare, puisque la jolie comédienne vient de décrocher un rôle important dans Doomsday, une nouvelle série qui est actuellement en tournage et qui sera sans doute diffusée à la rentrée sur ABC, si la chaîne décidait d'acheter la saison complète.

Visiblement très excitée par ce nouveau projet, Claire Holt multiplie les publications sur son compte Instagram. Ainsi le 3 mars dernier, elle a posté une photo de d’un journal télé qui annonçait son arrivée au casting de cette nouvelle série. « Très excitée à propos de ça, » avait-elle alors écrit en guise de légende.

Depuis, elle a publié trois autres photos. La première datée du 14 mars dernier montre un scénario sur lequel apparaît le nom de la série, celui de l’actrice, ainsi que le nom de son personnage, à savoir Kayla Green. Elle a ensuite posé avec deux autres comédiennes qui figurent au casting : Rachelle Lefevre (Twilight – Chapitre 1, Under the Dome) et Rochelle Aytes (Forgotten, Mistresses). Pour la dernière photo, elle s’affiche en plein tournage du pilote, aux côtés du réalisateur de la série, Joachim Ronning (Kon-Tiki, Pirates des Caraïbes – La vengeance de Salazar).





Dans Doomsday, Claire Holt donnera également la réplique à Taye Diggs, vu dans Private Practice, Grey’s Anatomy ou encore Empire.





