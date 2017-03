Damon et Elena pourraient revenir dans une autre série !

Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

En France, Vampire Diaries vient de boucler sa septième saison. Mais aux Etats-Unis, la série télévisée a pris fin avec une huitième saison en forme d’apothéose début mars. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour spoiler quoi que ce soit. Mais plutôt pour apporter la bonne nouvelle !

Julie Plec, la co-créatrice de la série et scénariste principale, s’est déjà confiée sur l’avenir et sur ses projets. Alors qu’elle a lancé le spin-off de Vampire Diaries, The Originals, en 2013, Julie Plec a expliqué au site EW, spécialisé dans le divertissement, qu’elle espérait que la série resterait encore longtemps à l’antenne pour pouvoir y faire évoluer quelques uns des personnages emblématiques de Vampire Diaries, dont Elena (interprétée par Nina Dobrev) et Damon (joué par Ian Somerhalder), le couple emblématique du show.

Et même si cette option ne se concrétisait pas, la scénariste et productrice a une autre idée sous le pied. « Il me paraît envisageable de ramener notre univers à la vie dans 5 ou 10 ans, quand il manquera vraiment aux fans, déclare-t-elle à EW. Il y a encore des histoires à raconter dans The Originals, des histoires auxquelles nos personnages de Vampire Diaries pourraient parfaitement s’intégrer. Mais si on n’y arrive pas, je crois sincèrement qu’un revival pourrait exister un jour. »

