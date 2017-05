Découvrez la vraie raison du nouveau look de Nina Dobrev

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Vous n’avez sans doute pas échappé à la nouvelle coupe de cheveux de Nina Dobrev. Depuis quelques mois, l’actrice âgée de 28 ans a changé de look. Elle qui avait les cheveux très longs a décidé de couper court et a opté pour un carré très féminin. Une décision radicale pour celle qui jouait aux côtés de Ian Somerhalder et Paul Wesley dans les six premières saisons de la série The Vampire Diaries. Et si elle a choisi de changer de coiffure, ce n’est pas un hasard : « J’ai toujours voulu couper mes cheveux pendant des années, a-t-elle expliqué au magazine Coveteur. Je voulais les couper au milieu du tournage de la série mais je n’ai pas pu à cause de mon personnage. C’est la première fois que je suis de nouveau à l’écran depuis mon départ de la série, alors j’ai pensé à ce nouveau personnage, à cette nouvelle année et aux nouvelles choses à faire. »

Pour ce changement de look, Nina Dobrev a fait appel à l’une de ses amies, Riawna Capri, une célèbre coiffeuse qui s’est occupée de dizaines de célébrités. Une évidence pour Nina Dobrev : « Elle est arrivée à Londres pour me couper les cheveux, a-t-elle ajouté. C’était un vrai challenge pour moi. Cela faisait quinze ans que je n’avais pas changé de coiffure. Je voulais que ma meilleure amie le fasse. »

Et cette nouvelle coupe de cheveux semble ravir ses fans, nombreux à suivre son quotidien sur les réseaux sociaux : « Tu es sublime comme toujours », peut-on lire.





La saison 7 de The Vampire Diaries arrive sur NT1 !