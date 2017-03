Ian Somerhalder : sa belle déclaration d’amitié à Paul Wesley

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Alors que NT1 continue de diffuser en France la série Vampire Diaries, aux Etats-Unis, les vampires de Mystic Falls ont déjà tiré leur révérence. En effet, les fans américains ont déjà fait leurs adieux à la série. Le dernier épisode de la huitième et ultime saison, qui a vu revenir Nina Dobrev, a été diffusé le 10 mars dernier sur CW.

Désormais, les acteurs ont tous repris le cours de leur vie. Et nombre d’entre eux ont retrouvé du travail sur d’autres séries ou films. Mais les huit années qu’ils ont passées ensemble sur le tournage de cette série phénomène ont créé des liens indélébiles entre les différents protagonistes. C’est le cas notamment pour Ian Somerhalder (Damon) et Paul Wesley (Stefan).

Les deux comédiens qui ont incarné les frères Salvatore sont visiblement devenus de véritables amis au fil des années, et ce malgré les tensions et les rivalités qui pouvaient parfois survenir entre leurs deux personnages. Et s’il vous fallait une preuve, il suffit de jeter un coup d’œil à la dernière publication de Ian Somerhalder sur son compte Instagram. Ce dernier a en effet publié une vielle photo datant du 8 décembre 2009 sur laquelle on aperçoit les deux acteurs en vol.





The Salvatore boys on a British Airways flight on my birthday Dec, 8th 2009 from LA to London... The beginning. Wow. Love this guy, we've been through it together. @paulvedere here's to drinking copious amounts of French wine at 35,000 ft and trying to envision what our futures would become. Love you man xo Ian Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 20 Mars 2017 à 20h04 PDT

Et dans la légende, l’acteur qui file le parfait amour avec Nikki Reed a décidé de faire une belle déclaration d’amitié à Paul Wesley. « Les frères Salvatore sur un vol British Airways le jour de mon anniversaire le 8 décembre 2009, de Los Angeles à Londres… Le commencement. Waouh. J’adore ce gars, nous l’avons passé ensemble. Ici à boire des quantités de vin français et à tenter d’envisager ce à quoi notre avenir ressemblerait. Je t’aime. Ian, » un bien beau message pour sceller une amitié précieuse.