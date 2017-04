Ian Somerhalder : sa belle déclaration d’amour à Nikki Reed pour leurs 2 ans de mariage

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Après son histoire d’amour avec Nina Dobrev, sa partenaire de Vampire Diaries, qui a duré 3 ans, Ian Somerhalder a jeté son dévolu sur l’actrice Nikki Reed (Rosalie dans Twilight). Depuis qu’ils se sont mis en couple en juillet 2014, tout est allé très vite entre les deux amoureux. Fiancés en janvier 2015, ils se sont dits « oui » le 26 avril de la même année. Ce mercredi, les deux tourtereaux fêtaient donc leur deux ans de mariage.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux comédiens sont toujours aussi amoureux. Et pour célébrer ce jour comme il se devait, l’interprète de Damon Salvatore dans Vampire Diaries a publié une photo souvenir de leur mariage où on les découvre tous les deux très heureux. Et en guise de légende, Ian Somerhalder a décidé de faire une véritable déclaration d’amour à celle qui partage sa vie.

Les déclarations d'amour de Nikki Reed et Ian Somerhalder

« A l’être humain le plus stupéfiant au monde. Merci pour ces deux ans de mariage incroyables. Il y a deux ans jour pour jour, nous nous disions « oui » et je ne pouvais être plus heureux et plus reconnaissant vis-à-vis de toi pour cette vie. Merci d’être ma meilleure amie et la femme la plus travailleuse, la plus gentille, la plus patiente et la plus talentueuse que j’ai jamais connue. A toi mon amour, je te dis que je suis persuadé que nous aurons encore beaucoup de belles années, au point de ne plus pouvoir les compter. Surtout parce je serai très vieux… Je t’aime, » a-t-il donc écrit.





Nikki Reed n’est pas en reste. L’actrice de 28 ans a posté un cliché en noir et blanc de leur mariage sur son compte Instagram. Et pour accompagner ce magnifique cliché, elle a écrit : « Mon mec, mon homme, mon chéri, mon partenaire dans cette vie, ma meilleure moitié à tous points de vue. Il y a deux ans jour pour jour, nous marchions main dans la main vers un nouveau chapitre, notre chapitre, ensemble. Chaque jour est meilleur que le précédent, et chaque moment en appelle d’autres. Naviguer sur les eaux de la vie avec toi est la plus grande et la plus gratifiante des aventures que je n’ai jamais connue. Nous avançons, nous grandissons ensemble et nous rions de tout. Merci d’être exactement ce que tu es et merci de m’aimer toute entière. Merci pour ta volonté d’aller encore plus loin. Avant toi, je n’avais aucune idée de ce que ça pouvait être, avant toi… Joyeux anniversaire."