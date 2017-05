Ian Somerhalder bientôt papa, sa compagne Nikki Reed est enceinte

Par Léa Ouzan | Ecrit pour NT1 |

Ian Somerhalder et sa compagne Nikki Reed attendent leur premier enfant. L'actrice a annoncé la bonne nouvelle avec une très belle photo sur Instagram. Tout sourires, la belle porte une longue robe bleue et pose la main sur son ventre déjà bien arrondi, pendant que Ian Some­rhal­der embrasse son baby bump les mains posées de chaque côté de son ventre. En légende, elle a écrit : "Bonjour petit. Je te connais, mais seulement parce que je te sens. Comment est-il possible d'aimer quelqu'un autant déjà ? "Tout ce que je sais c'est que c'est le sentiment le plus fort que je n'ai jamais ressenti. Nous avons partagé ce corps depuis quelques temps, et nous avons déjà tellement d'expérience ensemble. Nous sommes impatients de te rencontrer. Love, tes parents" a confié l'héroïne de Twilight.

De son côté, Ian Somerhalder a publié le même cliché sur son compte Instagram. Il s’est lui aussi fendu d’un petit mot plein de tendresse : "A nos amis, famille, et le reste du monde. Durant ces trente-huit années passées sur la terre, je n'ai jamais fait l'expérience de quelque chose de quelque chose d'aussi fort et beau. Rien ne me parait plus incroyable que ce prochain chapitre et nous souhaitions que vous l'appreniez par nous en premier," a-t-il écrit. C’est une belle surprise que le couple a réservé à ses fans en jouant jusqu'à présent la carte de la discrétion. De plus, Ian Somerhalder va avoir tout le temps de pouponner puisqu'après huit années, la série Vampire Diaries s'est arrêtée il y a quelques semaines...