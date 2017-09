Ian Somerhalder confirme que Damon Salvatore ne reviendra jamais

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Au début de l'été, prenait fin la série Vampire Diaries, après huit ans et bons et loyaux services. Pour les acteurs, le clap de fin avait retenti quelques mois auparavant déjà, leur laissant le loisir d'explorer de nouvelles pistes et d'entamer une nouvelle vie. Michael Malarkey, alias Enzo, s'est concentré sur la réalisation et la production d'un album de musique, Candice King et Paul Wesley s'étaient envolés au Brésil pour un séjour alliant business et vacances, et Ian Somerhalder avait annoncé qu'il allait désormais en profiter pour se consacrer à sa société de production, Rare Birds Production, et à sa fondation, la Ian Somerhalder Foundation. Entre temps, le comédien est également devenu papa, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a des journée plutôt chargées.

Mais très vite après la fin de la série, Ian Somerhalder avait confié à MYTF1 qu'il était déjà nostalgique, se remémorant les souvenirs des derniers tournages et s'épanchant sur le fait que pendant près de dix ans il avait construit, grâce au personnage de Damon Salvatore, une véritable famille, avec son frère à l'écran, Paul Wesley, alias Stefan Salvatore, mais aussi avec toute l'équipe de tournage (voir vidéo ci-dessous). Pour autant, le comédien originaire de Louisiane n'est pas prêt à prendre du service dans la peau du célèbre vampire ténébreux de Mystic Falls. Dans un entretien récent avec le magazine Glamour, Ian Somerhalder a confirmé qu'il avait définitivement dit adieu au personnage de Damon. Par conséquent, malgré certaines rumeurs qui évoquaient un possible retour du vampire, Damon/Ian ne fera pas d'apparitions dans la série dérivée de Vampire Diaries, The Originals.

Le retour de Caroline

Peu de temps après la diffusion de l'épisode final de la série, il avait été annoncé que Candice King reprendrait son rôle, celui de Caroline Forbes, dans quelques épisodes de The Originals, aux côtés de Daniel Gillies. Les dernières secondes de Vampire Diaries laissaient d'ailleurs supposer une telle piste, puisque l'on pouvait voir Caroline ranger une lettre de Klaus Mikaelson(Joseph Morgan) dans un tiroir alors qu'elle s'occupait d'élèves au sein de l'école fondée par Alaric. Mais il semblerait donc que Candice King soit la seule à avoir repris du service. Après huit ans passés à Atlanta, en Georgie, Ian Somerhalder a rapatrié sa vie et son épouse, Nikki Reed, pour de nouvelles aventures sous le soleil de Californie...

VIDEO. Ian Somerhalder : "ce qui te manque, c'est la famille que tu t'es construit sur près de dix ans" :