Ian Somerhalder : sa magnifique déclaration d’amour à Nikki Reed, sa femme et mère de leur fille

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Si dans Vampire Diaries, Damon Salvatore a enfin retrouvé Elena (Nina Dobrev), l’amour de sa vie, lors de la dernière saison de la série, son interprète, Ian Somerhalder vit également un bonheur sans nuage avec la comédienne Nikki Reed. En couple depuis 2014, Ian Somerhalder et Nikki Reed, qui incarnait Rosalie Hale dans Twilight, se sont mariés le 26 avril 2015. Et depuis le 25 juillet 2017, ils sont les heureux parents d’une petite fille prénommée Bodhi Soleil.

Plus heureux que jamais, le beau brun aux yeux azur a décidé de faire une émouvante déclaration d’amour à sa femme. Alors que Nikki Reed fait la couverture du magazine Fit Pregnancy avec son joli ventre rond, Ian Somerhalder, visiblement très fier de la femme qui partage sa vie, a décidé de publier certaines des photos du magazine. Et en guise de légende, l’acteur que l’on a également aperçu dans la série Lost ou Young Americans y dit tout son amour. « Juste un petit mot rapide pour toi, ma magnifique femme. Tu te reposes brièvement à l’autre bout de la pièce après avoir été une maman géniale toute la nuit, donc tu liras ceci à ton réveil… Ces images me rappellent ces neuf mois incroyables durant lesquels tu as sacrifié tout ton être pour faire grandir notre petite, » a-t-il d’abord écrit.

Ian Somerhalder a ensuite continué : « La gentillesse, la beauté et la nature organique de ces photos me rendent tellement fier. Tu as apporté tellement de joie et tant de force dans nos vies. (…) Merci d’être ma partenaire dans cette vie et merci d’être une source d’inspiration non seulement pour moi, mais également pour tous ceux qui lisent, entendent et regardent ce que ton âme nous donne. Je t’aime, ton mari. »





Just a quick note to you my beautiful wife. You are briefly napping on the other side of the room after being an amazing mom all night so you'll read this when you wake... seeing these images reminds me of those amazing 9 months that you sacrificed your whole being to grow our little one. The kindness, the beauty and organic nature of these photos makes me so very proud. You brought such fun and such power into our lives being pregnant but you literally brought the word sexy into pregnancy, we all see it. Thank you for being my partner in this life and thank you for inspiring not just me but all others who read, hear or see what your soul gives us. Love, You husband Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 21 Août 2017 à 15h16 PDT

Redécouvrez l'interview de Ian Somerhalder dans laquelle celui-ci revient sur les retrouvailles entre Elena et Damon :