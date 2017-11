Ian Somerhalder et NikkI Reed créent leur propre série TV !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour NT1 |

A la tête d'une société de production qu'il ont créé, Ian Somerhalder et NikkI Reed ont un incroyable projet : celui de lancer leur propre série. Intitulée Prohibited, elle devrait ravir les fans du couple.

Bonne nouvelle pour tous les fans de Ian Somerhalderet de son épouse, la belle Nikki Reed. Le couple, qui a donné naissance en juillet dernier à sonpremier enfant,a en effet surpris tout le monde en dévoilant un tout nouveau projet que personne n'aurait soupçonné : une série TV. Intitulée Prohibited, cette dernière devrait être diffusée sur la chaîne The CW à qui l'on doit notamment Gossip Girl. Très soudés, les deux tourtereaux ont développé ensemble cette série écrite par Jesse Lasky. Le pitch ? Amelia Jones, connue pour ses multiples cambriolages, tente de recommencer à zéro dans le milieu du bourbon, un monde dirigé par des hommes puissants. Mais la tentative de nouveau départ d'Amélia sera plus compliquée que prévu. En effet, ses deux sœurs vont solliciter son aide pour orchestrer un très gros coup...



Une histoire alléchante, tout droit sortie de l'imagination fertile de nos deux vampires préférés et qui devrait nous tenir en haleine très longtemps lors de sa diffusion. Reste à connaître le casting de cette nouvelle série à haut potentiel, et la date de début de tournage, qui n' a pas encore été fixée.





Ian Somerhalder revient avec émotion sur le tournage de Vampire Diaries.