Ian Somerhalder et Nikki Reed sont parents !

C’était sans doute l’un des heureux événements les plus attendus de l’année : Nikki Reed et Ian Somerhalder ont accueilli dans leur vie une charmante petite fille, née le 25 juillet dernier dans le plus grand secret ! Le bébé se prénomme Bodhi Soleil Reed Somerhalder. Un double prénom original : Bodhi est en effet un prénom masculin d’origine sanskrite qui signifie « sage et éveillé », quant à Soleil, vous n’avez pas besoin de traduction puisqu’il s’agit bien du mot français !

Après trois ans de relation, des fiançailles et un mariage, l’acteur de Vampire Diaries et l’une des stars de la saga Twilight ont donc enfin le bonheur d’être parents. Un bonheur qu’ils comptent vivre dans l’intimité pendant un mois comme l’indiquait Nikki Reed au magazine Fit Pregnancy. Pour ce faire, le couple a donc décidé de se couper de la vie publique pendant trente jours. Un bon moyen de profiter à fond des premiers jours de vie de leur petite merveille.

Après ce premier mois qui s’annonce passionnant pour les deux amoureux, Nikki Reed pourra se concentrer sur le nouveau challenge qui l’attend : le développement de sa propre marque de vêtements, éthiques et responsables, créée récemment. Quant à Ian Somerhalder, lui qui confiait récemment que la famille Vampire Diaries allait lui manquer (voir la vidéo ci-dessous), il a désormais sa propre petite famille à s’occuper !