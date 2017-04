Ian Somerhalder, premier soutien de Nikki Reed dans son nouveau projet

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Ian Somerhalder est un mari heureux et comblé. Depuis qu’il n’est plus sur les plateaux de tournage de la série Vampire Diaries, l’interprète de Damon Salvatore a désormais du temps pour lui. Il peut se concentrer à de nouveaux projets, mais surtout il peut accorder du temps à sa femme, Nikki Reed. On le sait depuis leur mariage en avril 2015, Ian Somerhalder et Nikki Reed forment un couple passionnel et fusionnel qui se soutient coûte que coûte. Il y a quelques jours, Nikki Reed a publié une photo sur Instagram pour expliquer qu’elle se lançait dans un nouveau projet : l’enregistrement d’un album. Ian Somerhalder a également posté une photo sur son compte d’Instagram pour montrer qu'il la soutenait dans cette nouvelle expérience.

Ian Somerhalder, la star de la série Vampire Diaries, peut être fier de sa femme. En plus d’être une actrice incroyable, elle possède plus d’une corde à son arc puisqu’elle sait chanter. Il y a six mois, elle avait déjà posté sur son compte Instagram dans laquelle on la voyait pousser la chansonnette pour la première fois. Les fans de l’actrice vont désormais attendre avec impatience son album, mais également de savoir quelles seront ses influences artistiques.









Recording studio buddies... Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 5 Avril 2017 à 23h37 PDT





Six months ago I called these guys and said I wanted to make a record... now here we are... cutting vocals at 1am. What a beautiful journey working with this amazing team. I had no idea what I was getting myself into, but I'm so proud of what we've created together and I can't wait for all of you to hear it. @bravessound Une publication partagée par Nikki Reed (@iamnikkireed) le 6 Avril 2017 à 10h11 PDT

