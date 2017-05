Kat Graham en concert à Bruxelles

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Kat Graham, l’interprète de Bonnie Bennett dans la série Vampire Diaries, a plus d’une corde à son arc. En plus d’avoir marqué la série avec son rôle de sorcière puissante, l’actrice est une artiste complète puisqu’elle est également chanteuse et une danseuse hors-pair. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, la jeune femme de 27 ans partage avec ses 4 millions d’abonnés ses moments de détente, ses engagements professionnels et caritatifs, les coulisses de ses tournages et quelques surprises. Il y a quelques jours, en effet, les fans ont pu constater grâce à quelques clichés postés sur Instagram que Kat Graham était en voyage à Bruxelles. Si elle a pu profiter de son temps libre pour visiter la ville, le tourisme n’était pas seulement l’objectif de sa visite.

Kat Graham était en effet, en concert à Bruxelles comme on peut le voir sur la dernière vidéo postée sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Kat Graham a mis le feu à la scène. Elle interprétait notamment Sometimes, son tout nouveau titre qui s’annonce déjà comme un succès. Son nouvel album intitulé : « Love Music Funk Magic », directement influencé par le travail de Prince, sortira dans les bacs aux USA le 2 juin prochain. On a désormais hâte de connaître la date de sortie française.