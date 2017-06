Kat Graham dévoile un nouveau talent

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Kat Graham, la star de la série Vampire Diaries n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Les fans le savent, l’actrice a bien plus d’une corde à son arc. En plus de jouer la comédie, elle chante, danse et relève de nombreux défi. Son tout nouveau film All Eyez On Me sort, d’ailleurs, aux Etats-Unis le 16 juin prochain. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Kat Graham reste proche de ses fans et partage les moments forts de sa carrière et de son quotidien avec ses 4 millions d’abonnés. Hier, elle a posté une photo où elle porte un trophée remis des mains d’une célébrité mais pas de n’importe laquelle.

En effet, le 10 juin dernier avait lieu à Miami le trophée de volley ball du IHeartSummer à Miami. De nombreuses personnalités étaient présentes à cet événement, mais également quelques joueurs professionnels. Même si Kat Graham n’a pas gagné, elle a tout de même pu soulever le trophée remis des mains de Nick Carter du groupe les Backstreet boys. Une fois remise de ses émotions, Kat Graham s’est présenté sur le tapis rouge de l’événement pour faire la promotion de son nouvel album et de son nouveau film. On se demande bien ce qui pourrait arrêter Kat Graham sur la route du succès.







@iHeartRadio #iHeartSummer17 @att #SummerYourWay Une publication partagée par Kat Graham (@katgraham) le 10 Juin 2017 à 16h35 PDT





#iHeartSummer17 #SummerYourWay #LoveMusicFunkMagic #AllEyezOnMe Une publication partagée par Kat Graham (@katgraham) le 11 Juin 2017 à 2h33 PDT