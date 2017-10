Kat Graham se rase la tête

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Kat Graham, la star de la série Vampire Diaries, n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. La jeune femme multiplie les projets professionnels et ose tout. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Kat Graham partage avec ses fans les grands moments de son quotidien, mais aussi de sa carrière. Hier, la jeune femme a publié une photo sur son compte qui a fait l’effet d’une bombe, mais qui a surtout particulièrement effrayé ses abonnés. En effet, l’actrice qui a habitué ses fans a des looks très glamour et à une crinière resplendissante, a posté une photo d’elle avec un côté de son crâne rasé.

En légende de cette photo postée sur Instagram, on peut lire : « Soyez juste vous-même ». Si de nombreux fans ont tenu à souligner le contenu inspirant de la jeune femme avec ce geste, d’autres ont été particulièrement choqués par ce changement de look. Mais rassurez-vous, Kat Graham na pas perdu la tête, elle se prépare juste pour son nouveau rôle dans le film Decoy, un thriller d’action dans lequel elle jouera aux côtés de Tyler Posey. On a désormais hâte d’en savoir plus sur le personnage qu’elle interprétera ainsi que le look final de l’actrice que les fans pourront voir au cinéma.





Just be yourself. Une publication partagée par Kat Graham (@katgraham) le 5 Oct. 2017 à 8h50 PDT

