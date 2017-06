Kat Graham très sexy en Une de Vanity Fair pour son nouveau film

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Kat Graham est sur tous les fronts. Alors qu’on peut la découvrir dans la nouvelle saison de Vampire Diaries sur NT1 du lundi au vendredi dans le rôle de Bonnie, Kat Graham enchaîne les projets. En plus d’avoir fait découvrir son nouveau titre Sometimes au public belge il y a quelques semaines, la jeune femme enchaîne avec la promotion de son tout prochain film et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il semble être très attendu par les critiques. Les membres du casting se sont prêtés au jeu du photoshoot pour le célèbre magazine Vanity Fair. Kat Graham n’a pas pu résister au plaisir de partager cette bonne nouvelle avec ses fans en partageant une photo extraite de ce shooting avec ses fans

Bien entendu, cette photo postée par Kat Graham de Vampire Diaries sur Instagram a suscité de nombreuses réactions. Et désormais les 4 millions d’abonnés de la star attendent désormais avec impatience de découvrir ce nouveau film dans les salles de cinéma. Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore découvert la bande-annonce du film All Eyez on me qui sortira le 16 juin aux Etats-Unis. Le film relatera les débuts de Tupac dans la musique jusqu’à son assassinat le 7 septembre 1996. Kat Graham interprétera L’actrice tiendra le rôle de l’amie de longue date de Tupac, la célèbre actrice et épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith.







Thank you @vanityfair 🙏🏾🙌🏾 #AllEyezOnMe Une publication partagée par Kat Graham (@katgraham) le 5 Juin 2017 à 15h08 PDT