Kat Graham sort un nouveau single !

Dans Vampire Diaries, Kat Graham incarnait avec aisance la meilleure amie d'Elena Gilbert, Bonnie Bennett, mais l'actrice n'est pas seulement une comédienne d'exception, elle sait aussi chanter et l'a prouvé en sortant un album intitulé "Love Music Funk Magic" en juin 2017 . Dans cet opus, on peut retrouver les titres " All your love" , " Sometimes", "Koolaid Man" ou encore "Magic". Cette dernière chanson fait même l'objet d'un single qui sera bientôt dans les bacs, comme la chanteuse l'a annoncé sur son compte Instagram. Une nouvelle que ses plus de 4 millions d'abonnés ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme si on en croit les commentaires sur le cliché de la pochette.



Ce n'était pas la première fois que la talentueuse Kat Graham travaillait sur un album. En 2015, elle présentait "Roxbury Drive" son tout premier bébé dans un style résolument pop. Chanteuse, actrice, et même joueuse de Volley Ball, la jolie Kat a plus d'une corde à son arc !







Coming soon... Une publication partagée par Kat Graham (@katgraham) le 12 Oct. 2017 à 8h31 PDT

