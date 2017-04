Klaus, Stefan, Matt ou Tyler ? Candice Accola fait son choix !

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Qui l’eut cru ? Candice Accola a interprété le personnage de Caroline Forbes pendant près de 8 ans dans la série Vampire Diaries. Elle a vu son personnage grandir, s’épanouir et tomber amoureuse. Et du côté des sentiments, ça n’a pas forcément été un long fleuve tranquille pour Caroline. Matt, Tyler, Klaus, Stefan, la meilleure amie d’Elena a connu quelques histoires d’amour qui ont changé sa vie. Mais quelle est la plus marquante au cours des 8 saisons de la série ? Lors d’une convention dédiée à la série qui avait lieu à Chicago ce week-end, Candice Accola a mis fin au suspense et a enfin répondu à cette question qui taraude les fans depuis de nombreuses années. Mais quelle est son histoire d’amour préférée ?

Alors que les fans de la série s’apprêtent à découvrir les épisodes de la saison 7 sur NT1, on se demande quel est finalement l’heureux élu pour Candice Accola. Croyez-le ou non : Stefan n’est pas le nom que l’actrice a dévoilé durant cette convention. Elle a, en effet, déclaré que son choix se porterait sur Tyler. L'actrice était effectivement très proche de Michael Trevino sur le tournage. Evidemment, elle a précisé en riant qu’il ne fallait rien répéter à Paul Wesley (Stefan Salvatore).

