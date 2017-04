Nina Dobrev adopte un nouveau membre dans sa famille

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Entre Nina Dobrev et les animaux, c’est une grande histoire d’amour. Rappelez-vous, il y a seulement un mois, la star de la série Vampire Diaries avait publié sur Instagram, une photo de son chat qui venait juste de décéder. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Nina Dobrev avait partagé avec ses fans sa grande tristesse face à cette douloureuse épreuve et s’était remémoré les moments les plus marquants de leur relation. Aujourd’hui, la jeune femme semble avoir retrouvé le sourire. Le 25 avril dernier, Nina Dobrev a posté une photo de son chien. Nommé Maverick, elle lui a même dédié un compte Instagram pour que ses fans puissent suivre ses aventures.

Maverick a littéralement conquis la communauté de Nina Dobrev qui s’est empressée de liker cette photo (près de 600000 fois) et de laisser un petit mot à ce nouveau venu dans la famille Dobrev. Et l’actrice ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a posté hier une vidéo de sa première rencontre avec Maverick. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actrice et le petit chien sont tombés amoureux l’un de l’autre au premier regard. Les fans de Nina Dobrev ont d’ores et déjà hâte de ce nouveau venu qui a réussi à redonner le sourire à la star de Vampire Diaries.





❤️Meet Maverick❤️ @Mrs.Maverick Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 24 Avril 2017 à 8h47 PDT





Our first encounter... #MischievousMaverick @mrs.maverick Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 26 Avril 2017 à 8h11 PDT

