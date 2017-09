Nina Dobrev, arrêtée par la police à New York ?

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

La semaine dernière, alors qu'elle se rendait à un défilé dans le cadre de la semaine de la mode à New York, l'interprète d'Elena Gilbert a été brièvement arrêtée par les forces de l'ordre américaines…

Nina Dobrev est-elle du genre à s'attirer des problèmes ? Depuis ses débuts sur les écrans de télévision grâce à la série Vampire Diaries, la série qui a marqué sa carrière (voir vidéo ci-dessous) la jeune femme a toujours veillé à rester fidèle elle-même tout en se montrant aussi exemplaire que possible. Avec des millions d'abonnés à son compte Instagram, les faux pas ne sont pas vraiment permis, et l'actrice apparaît toujours comme la jeune femme modèle, la bonne copine que tout le monde aimerait avoir.

Mais Nina Dobrev ne cache rien à son public, pas même ses rencontre avec les forces de l'ordre américaines. La semaine dernière, après avoir dévoilé son invitation au défilé de Ralph Lauren dans le cadre de la semaine de la mode, prêt-à-porter, à New York, la jeune femme s'est engouffrée dans une voiture avec chauffeur afin de se rendre à l'événement. Or, selon sa "story" Instagram (ces vidéos successives qui disparaissent au bout de 24 heures), l'actrice a été arrêtée par la police. Elle a filmé toute la scène depuis le véhicule dans lequel elle se trouvait. Sirène et gyrophare, une voiture de police a demandé à celle de la comédienne de s'arrêter.

Pendant que l'actrice attendait de pouvoir repartir, elle s'est donc amusée à imiter les poses et réactions que la fashionsphère prend à chaque nouveau défilé, se rendant bien compte qu'elle serait en retard pour son rendez-vous chez Ralph Lauren. Après plusieurs minutes à l'arrêt, sans doute dû aux moyens de sécurité mobilisés à New York pendant la Fashion Week, l'actrice a pu repartir et est arrivée juste à temps pour découvrir la nouvelle collection du créateur. Une soirée qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de dévoiler sur les réseaux sociaux...





That time you tried to Annie Hall it, and then you got shown up by the OG. @diane_keaton #RalphLauren #RLRall2017 Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 13 Sept. 2017 à 6h22 PDT

VIDEO. Elena n'est jamais partie de Mystic Falls, confie Ian Somerhalder