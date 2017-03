Nina Dobrev attristée, ses fans se mobilisent sur les réseaux sociaux

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Les fans de Nina Dobrev ne sont sans doute pas passés à côté des récents propos de l’actrice de The Vampire Diaries. En effet, cette dernière a annoncé récemment la mort de son chat, Lynx. Très attachée à son compagnon à quatre pattes, la belle a partagé plusieurs clichés de l’animal sur les réseaux sociaux : "A mon ange, quand je regarde 18 ans en arrière, je souris à travers mes larmes. Tu m’as apporté tant de joie, d’amour, de câlins illimités et tant de baisers. Je me souviens encore le premier jour où je t’ai ramené à la maison, tu faisais la taille d’une tasse à café, ronronnant quand je te tenais dans mes mains", a-t-elle écrit. Et tout au long de sa carrière, Nina Dobrev était accompagnée de son chat, présent à chaque étape de sa vie et durant presque tous ses voyages. Elle considérait son chat comme "sa plus longue relation, son pilier et sa meilleure amie."

Face à la tristesse de Nina Dobrev, ses nombreux fans – elle est suivie par plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram – ont créé un hashtag pour lui rendre hommage : "#WeloveyouNina", peut-on lire. Et les messages de soutien s’accumulent : "Je n'aime pas savoir qu'elle va mal. C'est un ange, elle ne devrait pas souffrir", a commenté une fan, visiblement attristée. "J’espère qu’elle va surmonter cette épreuve", a ajouté un autre internaute.

Consciente de la mobilisation de ses fans, Nina Dobrev a souhaité les remercier dans un nouveau message : "Etre entourée des bonnes personnes est si important. J’ai les meilleurs amis", a-t-elle ajouté. Espérons qu’elle retrouve le sourire prochainement.