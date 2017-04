Nina Dobrev : sa belle déclaration d'amour à son frère, photos à l'appui

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

En France, les mamans, les papas et les grand-mères ont leur fête. Et il n’est pas rare à ces différentes occasions de voir de nombreuses personnalités rendre hommage à leurs proches en publiant notamment des photos avec ces derniers. De l’autre côté de l’Atlantique, il existe également un jour particulier pour célébrer les frères et sœurs. C’est le National Siblings Day qui a lieu chaque année le 10 avril. A cette occasion, de nombreuses stars ont ainsi décidé de poser aux côtés de leurs frères et sœurs. C’est le cas notamment de Nina Dobrev.

Quelque peu nostalgique, la jeune femme a même dévoilé plusieurs clichés d’elle et son frère à des âges différents. On les découvre ainsi enfants avec des bouilles à croquer puis à l’âge adulte tout sourire. Cette série de quatre photos est également accompagnée d’un long message plein de tendresse.

L’inoubliable interprète d’Elena Gilbert dans la série Vampire Diaries a ainsi voulu rendre hommage à ce frère qu’elle adore tant, et a quand même tenu à préciser que c’est elle la plus jeune. « Nous avons changé. Joyeuse fête des frères et sœurs. Ça avait tendance à m’énerver quand les gens me demandaient si tu étais mon petit frère. Et bien, ça n’a pas changé. Ça m’énerve toujours autant d’informer les gens que je suis la plus jeune. DE 5 ANS. Je vais devoir investir dans une crème de visage. Et pourtant, malgré ça, je t’aime mon frère et cela ne changera jamais. » Une bien belle déclaration d’amour.