Vampire Diaries : Nina Dobrev devient l'actrice la plus populaire des réseaux sociaux

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev est une fille populaire, très populaire. L'information en soi n'est pas nouvelle, la jeune femme fédère une grande communauté de fans sur ses comptes Twitter et Instagram, la plupart ayant été dévastés lorsqu'elle a annoncé en 2015 qu'elle quittait la série Vampire Diaries au bout de six saisons. Pour autant, la jeune comédienne n'a jamais déserté les écrans, ni les radars. Outre ses multiples séances photo pour des couvertures de magazine, l'interprète d'Elena Gilbert a multiplié les projets au cinéma. Cette année, on a notamment pu la voir dans le film XxX : Reactivated aux côtés de Vin Diesel, et elle sera prochainement à l'affiche de Flatliners, avec Ellen Page, un remake d'un film qui mettait en scène Julia Roberts dans les années 90.

Et son retour dans Vampire Diaries, dans le tout dernier épisode de la série (voir vidéo ci-dessous) n'a pu que contribuer à une croissance de sa popularité. Tant et si bien que, selon le magazine spécialisé <em>The Hollywood Reporter</em>, Nina Dobrev est, à ce jour, l'actrice la plus populaire sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube... Tous en ont fait leur reine en ce mois de septembre. Jusqu'à présent, l'actrice oscillait entre la 11ème et la huitième position. Or, selon les analyses livrées par le magazine, l'actrice affiche désormais plus de six millions d'abonnés sur son compte Instagram, soit une augmentation de 38 % par rapport à début septembre.

La photo Batmobile

Il faut dire que Nina Dobrev ne manque jamais de régaler son public. La jeune femme alimente consciemment son compte Instagram à coup de photos de tournage, de retrouvailles vampiriques (le fameux selfie en compagnie de Nikki Reed et Ian Somerhalder qui mettait fin aux rumeurs de dispute), mais aussi de clichés de ses aventures extrêmes, de ses vacances et virées entre copines idylliques. Le Hollywood Reporter précise même qu'une des photos de Nina Dobrev ayant généré le plus de commentaires était celle sur laquelle elle posait à coté de sa nouvelle voiture électrique, en affirmant que oui elle avait "toujours voulu avoir sa propre Batmobile". Mais si l'actrice est donc la première femme de ce classement, elle redescend cependant en seconde position dès que l'on mélange les genres. Juste devant elle, se classe Dwayne "The Rock" Johnson…









VIDEO. Pour Ian Somerhalder, Elena n'a jamais réellement quitté la série Vampire Diaries :