Nina Dobrev dévoile ses deux nouveaux projets au cinéma

L’année 2018 s’annonce particulièrement palpitante pour Nina Dobrev. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, la star de la série Vampire Diaries, partage son quotidien et les moments forts de sa carrière. Alors qu’elle vient d’achever la tournée promotionnelle de son nouveau film, durant laquelle elle a pu participer à quelques défilés de la fashion week, une nouvelle importante est tombée. Son film n’est pas encore en salle qu’elle se prépare déjà à attaquer non pas un, mais deux nouveaux films.

Nina Dobrev est actuellement sur le tournage de Lucky Day à Toronto. Elle interprétera le rôle de Chloe, une artiste française, ex-femme d’un escroc et jeune maman. Le film se déroulera lors d’une seule et unique journée, particulièrement inconfortable. Le second film est une comédie : Dog Days où Nina joue le rôle d’une jeune femme dont la relation avec son chien va l’aider à se soulager du stress au travail en particulier d’un collègue qui lui fait des avances au travail. Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Les fans ont désormais hâte d’en savoir plus sur ces nouveaux rôles particulièrement passionnants.





