Nina Dobrev dévoile une nouvelle facette de sa personnalité

Nina Dobrev a repris du poil de la bête. Rappelez-vous, les fans de la star de Vampire Diaries s’inquiétaient pour leur idole après la mort de son chat. Son animal de compagnie l’avait accompagnée pendant près de 18 ans et son décès l’avait beaucoup perturbée. Elle vient de poster une vidéo hilarante qui devrait sans aucun doute rassurer sa communauté. Nina Dobrev va mieux et n’a surtout pas perdu son sens de l’humour légendaire. En effet, la jeune femme a eu le privilège de participer à une vidéo du site humoristique "Funny or Die". Avec beaucoup de second degré et une pointe d’ironie, elle met en scène les extraits des discussions les plus incongrues entendues dans les rues de Los Angeles.

Dans cette vidéo de Nina Dobrev, publiée sur Instagram, les fans de la star de Vampire Diaries découvrent leur actrice préférée sous un nouveau jour maîtrisant le registre de l’humour et de l’autodérision à la perfection. Comme on pouvait s’y attendre, ce post a suscité de nombreuses réactions de la part des fans de l’actrice. Dans les commentaires, les fans encouragent vivement Nina Dobrev à développer son côté humoristique dans les prochains rôles qu’elle choisira. Une seule question nous brûle désormais les lèvres. Osera-t-elle franchir le pas ?





LA is Cray. Some of the shit people say here baffles me. And provides countless hours of laughter and entertainment. For that reason @overheardLA is my favorite Instagram account to follow and I jumped at the opportunity to do a reenactment of some of my fav overheards with my friends over at FUNNY OR DIE. Go to my instastory and swipe up which will redirect you to funnyordie.com to watch the full video. @funnyordie Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 7 Avril 2017 à 10h05 PDT

