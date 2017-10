Nina Dobrev et Jessica Szohr de Gossip Girl réunies pour une avant-première

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Joseph Kosinski, le réalisateur d’Oblivion est de retour avec son nouveau projet Only The Brave, dont la sortie est prévue ce mois d’octobre aux Etats-Unis. Le long-métrage relate l’histoire de plusieurs pompiers qui ont dû faire face à un feu survenu à Yarnell dans l’Arizona en juin 2013. Pas moins de 19 pompiers ont perdu la vie. Le casting du film se compose de Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale et Taylor Kitsch. Nina Dobrev et Jessica Szohr ont d’ailleurs assisté à l’avant-première ce mercredi 11 octobre. Et l’actrice de The Vampire Diaries n’a pas manqué de féliciter les acteurs du film. Visiblement bouleversée par l’histoire de ce long-métrage, la belle a aussi partagé son émotion sur les réseaux sociaux : « Ce film m’a ému d’une manière qui est difficile à expliquer. Il m’a captivé et a laissé un trou dans mon estomac. Il est percutant et d’une beauté dévastatrice. Ce n’est pas seulement parce que mon ami Miles a livré une incroyable et déchirante performance dans ce film. Je le dis aussi parce qu’il est basé sur une histoire vraie, avec une fin tragique. Les pompiers (Hot Shots de Granite Mountain) sont des héros déchus, mais il n’ont pas perdu leur vie pour rien. On se souviendra toujours de leur sacrifice. Leur histoire continuera à être racontée à travers ce film. »

Ce n’est pas la première fois que les deux actrices partagent des clichés d’elles sur leur compte respectif. En avril dernier, la star de The Vampire Diaries écrivait une jolie déclaration d’amitié à son amie. Et leur amitié dure depuis de nombreuses années…









