Nina Dobrev, son joli message à Ruby Rose

Nina Dobrev, révélée dans The Vampire Diaries, est une actrice très entourée. Sur les réseaux sociaux, elle n’hésite pas à partager des clichés mais aussi des messages adressés à ses meilleurs amis. Et le dernier en date concerne sa partenaire, Ruby Rose.

Elles se sont rencontrées sur le tournage de xXx : Reactivated, et depuis, elles ne se quittent plus. Nina Dobrev et Ruby Rose sont devenues inséparables. Et durant le tournage, les deux actrices se sont amusées à se faire des blagues, comme le racontait l’héroïne de The Vampire Diaries dans l’émission du Late Late Show présentée par James Corden. Entre elles, une véritable complicité est née. C’est donc tout naturellement que Nina Dobrev a célébré l’anniversaire de son amie sur les réseaux sociaux. Avec un joli montage photo, la belle lui a adressé un message des plus sincères : "Joyeux anniversaire à ma partenaire de jeu. Je ne me fais pas souvent avoir, mais cette fille m’a bien eue. Vraiment. Elle m’a gardé debout chaque jour du tournage. Ruby es unique en son genre. Elle a un cœur en or qui touche votre âme. Si vous aviez la chance de la connaître, vous sauriez qu’elle n’est pas juste un joli visage. Au-delà de son physique incroyable, elle est aussi gentille, drôle, passionnée, talentueuse, intelligente, amusante, douce et vive d’esprit."

Ce n’est pas la première fois que Nina Dobrev ouvre son cœur sur les réseaux sociaux. Elle partage très régulièrement des clichés avec sa meilleure amie, l’actrice Julianne Hough. Mais pas seulement. Pour la fin du tournage de The Vampire Diaries, et après la diffusion de l’ultime épisode de la série, elle a aussi souhaité rendre hommage à ses partenaires. C’est certain, Nina Dobrev est une amie au top.





