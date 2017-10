Nina Dobrev nous présente sa nouvelle coupe de cheveux

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Elle les a longtemps gardé longs pour interpréter le personnage d’Elena Gilbert, mais depuis son départ de Vampire Diaries, Nina Dobrev s’autorise tous les audaces capillaires. Découvrez sa nouvelle coupe de cheveux sans plus tarder.

C’est officiel ! L’actrice Nina Dobrev est la plus populaire sur les réseaux sociaux. Drôle, accessible, elle est devenue en l’espace de quelques années la meilleure amie que tous les internautes souhaitaient avoir à leur côté. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, la jeune femme poste très régulièrement des photos de son quotidien, de ses projets professionnels, mais également de son chien qu’on adore tout comme elle. Il y a quelques jours pour la présentation officielle de son nouveau film Flatliners qui sort bientôt aux Etats-Unis, Nina Dobrev a choisi de présenter une nouvelle coupe de cheveux qui lui va à la perfection.

C’est qui a porté les cheveux longs pendant presque 8 ans pour le tournage de la série Vampire Diaries, a donc osé la frange pour cette nouvelle tenue et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un nouveau succès capillaire pour Nina Dobrev. Pour rappel, elle avait commencé à nous surprendre sur le tapis rouge de l’avant-première de son précédent film où elle était passée de sa longue crinière longue à un carré court particulièrement tendance et qui la mettait particulièrement en valeur. Alors, on attend vos avis, que pensez-vous de la nouvelle coupe de cheveux de Nina Dobrev ?









World meet Bob. Bob... world. 💇🏻 Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 28 Sept. 2017 à 5h30 PDT

Même absente de la saison 8, le personnage incarné par Nina Dobrev est resté présent dans les esprits