Nina Dobrev retourne dans les années 80 pour un week-end entre amis

Nina Dobrev n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. La star de la série Vampire Diaries s’est offert un week-end : back to the 80’s entre amis. Fous-rires garantis.

On a jamais autant adoré Nina Dobrev que depuis la fin de la série Vampire Diaries. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Nina Dobrev partage tout avec ses fans notamment son quotidien et les moments forts de sa carrière. L’actrice est devenue en quelques mois une figure incontournable des réseaux sociaux avec ses 13,6 millions d’abonnés. Pleine d’humour et d’autodérision, elle poste souvent des photos hilarantes qui sont likées de nombreuses fois sur son compte. Cette fois-ci, elle s’est offert un week-end back to the 80’s avec ses amis. Des photos à ne manquer sous aucun prétexte.

Au programme de ce week-end, où l’on a pu reconnaître notamment son amie, Julianne Hough : lycra, tissus fluos, imprimés psychédéliques et musiques des années 80. Si on en croit la légende postée par Nina Dobrev sur Instagram, ses amis se regroupent une fois par an pour se déchaîner entre amis sans avoir peur du ridicule. Et à découvrir les photos de Nina Dobrev, la mission semble particulièrement réussie. Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, cette série de photo a une nouvelle fois suscité de nombreuses réactions. Nina Dobrev est-elle en train de devenir la superstar d’Instagram.





We had an 80's Neon themed party because the 80's were the best years (because we were all born in them... duh) Well, not Lane or Maverick. But they've been hanging out with us long enough that we've aged them by corruption and association. #LetsGetPhysical Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 3 Sept. 2017 à 16h18 PDT





Adult summer camp 80's edition. Because... why not? #LaborLakeLife Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 3 Sept. 2017 à 19h57 PDT





