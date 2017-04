Nina Dobrev s’éclate au Festival de Coachella !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour NT1 |

C’est le rendez-vous incontournable de ce mois d’avril ! Le Festival musical de Coachella, qui se tient sous le soleil californien, a une fois de plus attiré de nombreuses célébrités. Parmi elles, Nina Dobrev l’inoubliable interprète d’Elena Gilbert dans Vampire Diaries. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme s’est éclatée ! Sur son compte Instagram, l'actrice a publié plusieurs clichés du Festival. Sur l’une des photos, Nina Dobrev est assise sur les épaules d’un ami, et a l’air de vraiment apprécier ce moment ! Vêtue d'un petit débardeur blanc, d’un chemisier léger transparent à motif et d’un chapeau noir, l’actrice a su coller au thème hippie chic du Festival ! Sur un autre post, Nina Dobrev est entourée de sa team ! Lunettes de soleil, béret, petit débardeur échancré blanc et bien évidemment l’accessoire du moment, le fameux choker, la jeune femme est une vraie bombe !

Toute souriante, Nina Dobrev à l’air d’être heureuse ! Serait-ce sa supposée relation avec l’acteur Orlando Bloom qui serait à l’origine de son visage rayonnant ? En effet depuis quelques jours la rumeur affole la toile ! L’ex de la chanteuse Katy Perry et l’actrice de Vampire seraient en couple ! Décidément, la jeune femme est abonnés aux beaux gosses…









Let the festivities begin... #FlashBackFriday Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 14 Avril 2017 à 11h44 PDT





Completely candid photo of the crew. #Squad Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 15 Avril 2017 à 17h14 PDT