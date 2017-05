Nina Dobrev s’envoie en l’air sur Instagram

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Entre ses différents projets professionnels, la star de la série Vampire Diaries a trouvé le temps de se reposer et de s’essayer à de nouvelles activités. Découvrez sans plus attendre ses premiers pas sur un trapèze volant.

Si vous pensiez tout savoir de la star de la série Vampire Diaries, préparez-vous à être surpris. Les fans le savent, Nina Dobrev est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. La belle partage tout de son quotidien avec ses 12 millions d’abonnés : les coulisses de tournage, ses moments d’intimité, ses virées entre copines. Nina Dobrev dit tout si bien que ses fans aimeraient forcément l’avoir comme meilleure amie. Il y a quelques jours, l’actrice a posté sur Instagram une vidéo et quelques photos de ses premiers pas sur un trapèze volant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu'elle semble plutôt à l’aise dans cet exercice.

En légende de cette photo et de cette vidéo, on peut lire : « Le faire semble tellement facile » ou encore « c’est tellement fun ». Comme on pouvait s’y attendre, ces posts ont suscité de nombreuses réactions sur Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de Nina Dobrev ont été épatés par les nouvelles compétences physiques de l’actrice. Rien ne semble résister à l’ex-petite amie d’ Ian Someralder qui réussit tout ce qu’elle entreprend. Saviez-vous que Nina Dobrev n’avait pas peur du vide ?





This is Flippin' Fun. Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 27 Mai 2017 à 16h21 PDT