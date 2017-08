Nina Dobrev s'explique enfin sur son départ de Vampire Diaries

Par C.Y. | Ecrit pour NT1 |

Malgré le succès et la notoriété internationale que lui a apporté Vampire Diaries, Nina Dobrev a décidé de quitter la série après six saisons passées dans la peau d'Elena Gilbert. Mais pourquoi a-t-elle quitté la série en pleine gloire ? Cette question, de nombreux fans se la posent.

Alors qu'elle était toujours restée discrète sur les raisons expliquant son départ, Nina Dobrev s'est enfin expliquée dans un entretien accordé à <em>Harper's Bazaar</em>. "C'était le plan depuis le début. Le fait d'être terrifiée en partant m'a poussée encore plus à le faire. J'avais besoin de sentir cette peur, de me dire : "Oh mon dieu, et si je ne trouvais plus aucun rôle ?" Ça m'a juste donné envie de travailler 5 fois plus dur pour être sûre que ça n'arrive pas", a-t-elle confié.

Depuis son départ de Vampire Diaries, Nina Dobrev avoue sélectionner ses rôles avec attention. "Les choses que je veux faire ne sont pas forcément celles dans lesquelles on m'attend. Je ne veux plus jouer une adolescente. Je veux des rôles adultes et être mise au défi. Je veux travailler avec de grands réalisateurs et raconter des histoires incroyables, ce qui signifie faire des choix plus pointus", a ajouté la comédienne. Malgré ses nombreux projets, elle a malgré tout trouvé le temps de faire un court retour dans Vampire Diaries. Elle a en effet fait une apparition dans la saison 8, la dernière de la célèbre série rassemblant également Paul Wesley, Candice Accola King ou encore Ian Somerhalder. Découvrez d'ailleurs ci-dessous les confidences de ce dernier à MYTF1 sur la belle relation entre son personnage, Damon Salvatore, et Elena (Nina Dobrev).